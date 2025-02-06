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علوم الدار

راشد بن حمدان يكرم الفائزين بـ«جائزة الإبداع الهندسي»

راشد بن حمدان يكرم الفائزين بـ«جائزة الإبداع الهندسي»
7 فبراير 2025 02:53

دبي (الاتحاد)

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كرَّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، أمس، الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة «التميز والإبداع الهندسي»، وذلك خلال حفل نظمته جمعية المهندسين في الإمارات بمكتبة محمد بن راشد، للاحتفاء بالمتميزين في القطاع الهندسي ممن قدموا تصاميم ومشاريع إبداعية قائمة على الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات، وساهموا في إحداث نقلة نوعية في الإبداع الهندسي، الذي بات علامة فارقة في دولة الإمارات.
شهد حفل التكريم حضور المهندس عبدالله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين في الإمارات، والمهندس رشاد بوخش، رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز والإبداع الهندسي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة التحكيم، وعدد كبير من المسؤولين والعاملين، وأصحاب المصلحة في المجالات الهندسية من القطاعين الحكومي والخاص.

راشد بن حمدان
راشد بن حمدان بن راشد
الإمارات
دبي
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
جمعية المهندسين
مكتبة محمد بن راشد
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