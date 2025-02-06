نهيان بن مبارك يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، معالي أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بمعالي أحمد الصفدي، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية ودعم قيادتي الدولتين.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، آفاق التعاون المشترك في المجالات البرلمانية والثقافية والاقتصادية، بما يعزّز التعاون المشترك ويدعم التكامل الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.

وتبادل معالي الشيخ نهيان بن مبارك ومعالي أحمد الصفدي الأحاديث الودية حول سُبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التنسيق المشترك، بما يحقق الأهداف المشتركة ويدعم التعاون البناء بين الجانبين.

حضر اللقاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

من جانبه، أعرب معالي أحمد الصفدي عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال، مشيداً بتجربة الإمارات الرائدة في مختلف المجالات، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي واستمرار التنسيق بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.