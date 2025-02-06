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ولي عهد الفجيرة يطّلع على مُخرجات «أجمل شتاء في العالم»

ولي عهد الفجيرة خلال استقباله عبدالله بن طوق (وام)
7 فبراير 2025 02:54

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، والوفد المُرافق له.
ورحّب سموه بمعالي الوزير والوفد المرافق له، مشيداً بجهود الوزارة في تعزيز قطاع السياحة والاقتصاد في الدولة ودعم تنافسيته.
واطّلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، على مُخرجات النسخة الخامسة من حملة «أجمل شتاء في العالم» تحت شعار «السياحة الخضراء»، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة. كما جرى استعراض النتائج التي حقّقتها الحملة عبر التعريف ببيئات الدولة وطبيعتها ومعالمها السياحية، بهدف دعم السياحة الداخلية والاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ سياحيةٍ عالمية.
وأكّد سموه أهمية المشاريع الوطنية النوعيّة التي تسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة ورؤيتها في تعزيز قطاع السياحة الداخلية المستدامة، ونشر المعرفة والوعي المجتمعي حول الممارسات الهادفة في مجالات التنمية المستدامة، وبناء منظومة سياحية، يتشارك في تحقيق استدامتها الأفراد والمؤسسات على مستوى الدولة.
كما نوّه سموه بحرص حكومة الفجيرة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على تنسيق الجهود والعمل متعدد الأطراف مساهمة في تحقيق رؤية الدولة واستراتيجيتها في مجال دعم الاستثمار السياحي، ومواصلة التنمية الشاملة في الدولة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.
وتقدّم معالي عبدالله بن طوق المرّي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، مُثمّناً اهتمام سموه بمتابعة ودعم المشاريع السياحية التنموية في إمارة الفجيرة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وصالح الجزيري، مدير عام قطاع السياحة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة الاقتصاد والسياحة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومحمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية بعجمان، وهيثم سلطان، المدير العام لدائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وراكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وسعيد السماحي، المدير العام لدائرة السياحة والآثار بالفجيرة.

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