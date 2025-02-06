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علوم الدار

جامعة أبوظبي و«شنغهاي ستمستار» توقعان اتفاقية لتطوير البحث العلمي

خلال توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين (من المصدر)
7 فبراير 2025 02:52

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت جامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع «شنغهاي ستمستار لتكنولوجيا التعليم المحدودة»، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم، والتي تتخذ من مدينة شنغهاي الصينية مقراً لها.
ويمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة نحو تعزيز إمكانات البحث والتطوير، وتحفيز الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافةً إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة، لمواكبة التحديات العالمية في مجالي الاستدامة والتكنولوجيا.
وقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وديباك تياجي، مدير شنغهاي، بحضور البروفيسور باري أوماني، نائب مدير جامعة أبوظبي للشؤون الأكاديمية، والدكتور حمد العضابي، نائب مدير الجامعة للذكاء الاصطناعي والتميز التشغيلي، وسالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية.

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الذكاء الاصطناعي
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