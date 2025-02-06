«الوطني» يترأس الاجتماع الـ«20» للجنة التنسيق البرلماني الخليجية

أبوظبي (وام)

عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها العشرين «الخميس»، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية. كما شارك في الاجتماع الافتراضي، شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس، عضو اللجنة، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مذكرتين واردتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول تنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مستويات عديدة، وعقد لقاء بين وفد ممثلي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفد من برلمان دول الأنديز.