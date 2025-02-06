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علوم الدار

سهيل المزروعي: العلاقات الإماراتية البحرينية راسخة

سهيل المزروعي ووزير الأشغال البحريني خلال اللقاء (وام)
7 فبراير 2025 02:53

أبوظبي (وام)

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بحث معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، مع المهندس إبراهيم بن حسن الحواج، وزير الأشغال بمملكة البحرين الشقيقة، سبل تعزيز آفاق التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالي البنية التحتية والنقل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الوزيرين، أمس الأول، في مقر وزارة الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن العلاقات الإماراتية البحرينية راسخة، وتقوم على روابط أخوية متينة، وتقدم نموذجاً يحتذى به، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحرص بفضل توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين الشقيقة في مختلف المجالات، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والنقل، وأن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتحفيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أعرب وزير الأشغال بمملكة البحرين عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيراً إلى العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين. وعلى هامش الزيارة، استقبل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الوزارة، وزير الأشغال بمملكة البحرين الشقيقة، والوفد المرافق له، بديوان الوزارة بدبي، في زيارة تهدف إلى تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات.

سهيل المزروعي
الإمارات
الإمارات والبحرين
البحرين
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