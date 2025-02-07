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علوم الدار

حمدان بن محمد يدشّن زورق كورفيت الإمارات P111 في إطار تعزيز القدرات الدفاعية الإماراتية

حمدان بن محمد
7 فبراير 2025 10:16

دشن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، زورق كورفيت الإمارات P111 في إطار جهود وزارة الدفاع المتواصلة لتعزيز القدرات الإماراتية.
وتم تصميم الزورق وفق أحدث معايير التكنولوجيا العسكرية العالمية بما يعكس التزام القوات البحرية بتطوير قدراتها الدفاعية وتأمين سواحل ومياه الدولة.

وقال سموه عبر منصة إكس:"في إضافة نوعية للقوات البحرية الإماراتية، دشّنا زورق كورفيت الإمارات P111 في إطار جهود وزارة الدفاع المتواصلة لتعزيز القدرات الإماراتية، وتم تصميم الزورق وفق أحدث معايير التكنولوجيا العسكرية العالمية بما يعكس التزام القوات البحرية بتطوير قدراتها الدفاعية وتأمين سواحل ومياه الدولة".
وأضاف سموه:"كما نشيد بكافة الجهود الوطنية التي أسهمت في تصميم وتطوير هذا الزورق المتقدم، ومستمرون في الاستثمار في التقنيات العسكرية المتطورة".

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