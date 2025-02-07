محمد بن راشد يتفقد مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم السكني للمواطنين

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مشروع الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم السكني للمواطنين في منطقة وادي العمردي في دبي. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس.

يضم المشروع 672 فيلا سكنية قيد الإنشاء بتكلفة إجمالية تبلغ 1.4 مليار درهم، بالإضافة إلى أسواق وقفية ومسجد وحديقة عامة ومرافق خدمية صممت لتلبية احتياجات الأسر المواطنة.