هزاع بن زايد يستقبل وفداً من هيئة البيئة - أبوظبي

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وفداً من هيئة البيئة - أبوظبي، برئاسة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة.

واطّلع سموّه، خلال اللقاء، على أبرز خطط الهيئة الحالية والمستقبلية في دعم جهود حماية البيئة في الإمارة، بما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الأجندة البيئية لإمارة أبوظبي والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة.

وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بدور الهيئة في تعزيز منظومة الأبحاث العلمية والجهود المتواصلة لصون الإرث البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية، ترسيخاً لمكانة الإمارة في ريادة العمل البيئي، وبما يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أن تظلّ البيئة في صدارة الأولويات لما لها من أهمية بالغة في عملية بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال.

وقدمت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، لسموه نبذة عن أبرز الأهداف الاستراتيجية للهيئة والتي تركز على حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى جهود الهيئة في إدارة شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تضم 19محمية طبيعية برية وبحرية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، ومن أبرزها محمية متنزه جبل حفيت الوطني ومحمية المها العربي الطبيعية، التي تهدف لحماية عدة أنواع من الكائنات المهددة بالانقراض.

واطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على مبادرات الهيئة في الحفاظ على المراعي الطبيعية وضمان تعافي الغطاء النباتي وتعزيز التنوع البيولوجي البري في إمارة أبوظبي، وخاصة في منطقة العين، بالإضافة إلى أهم الإجراءات التنظيمية المتخذة للحفاظ على هذه الموارد. كما جرى، خلال اللقاء، تسليط الضوء على أهمية استخدام أحدث الوسائل المتطورة مثل الطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مراقبة وتقييم وإعادة تأهيل النباتات والمراعي الطبيعية.

وقدّم وفد هيئة البيئة - أبوظبي نبذة عن خطط مركز المصادر الوراثية النباتية في منطقة العين، وأهدافه الاستراتيجية في صون مختلف أنواع النباتات البرية في الدولة، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات التي قدمتها الهيئة في مجال إدارة المياه الجوفية في الإمارة، التي شملت عدة برامج متكاملة لتعزيز الاستدامة في استخداماتها.

كما عرض الوفد الخريطة الهيدروجيولوجية لدولة الإمارات والتي تهدف إلى إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة وحماية المياه الجوفية من الاستنزاف لتعزيز الأمن المائي في الدولة. وأكد الوفد التزام الهيئة بدعم جهود الإمارة في تعزيز ودعم مبادرات الاقتصاد الدائري من خلال دورها في الإدارة المستدامة للنفايات وتطوير السياسات والنظم التي تضمن تحقيق الرؤية الطموحة للاستدامة البيئية.

ورافق سموّه، خلال هذا اللقاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.