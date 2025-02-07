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علوم الدار

شرطة أبوظبي تُطلع وفداً ألمانياً على ممارساتها التطويرية

الوفد الألماني خلال الزيارة (من المصدر)
8 فبراير 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وفداً من الملحقية الشرطية في السفارة الألمانية لدى الدولة على أفضل الممارسات التطويرية، وبرامج التدريب والمشاريع المطبقة في إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وبحث العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، مع الوفد الألماني برئاسة أوفي رايس الملحق الشرطي بالسفارة الألمانية لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون في مجالات التدريب ضمن أواصر التنسيق المشترك في العمل الشرطي والأمني وتبادل المعارف العلمية والتخصصية.
وتجول الوفد في أقسام الإدارة التي ضمت قسم التعليم والبرامج الأكاديمية، وميدان الرماية والتدريبات العسكرية، وتعرف إلى أبرز التطبيقات الناجحة والمبادرات المتميزة التي تنفذها شرطة أبوظبي ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز استدامة الشعور بالأمن والأمان في إمارة أبوظبي وجودة حياة المجتمع.
واطلع على جهود إدارة التأهيل الشرطي في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة في التدريب الحديث، واستمع لشرح حول إنجازاتها في مجالات التدريب باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة وتقنيات الذكاء الصناعي، وإكساب المنتسبين المعارف والعلوم الشرطية والقيادية التي تسهم في أداء واجباتهم باحترافية عالية، وإعداد كوادر شرطية قادرة على مواجهة التحديات والأزمات، كما اطلع على خطط التمارين والسيناريوهات الافتراضية، وخطة الرماية وبرامج الرماية التطبيقية وخطة الاختبارات والبرامج الرياضية «الجوجيتسو» والمهارات القتالية.
وفي نهاية الزيارة ثمن الوفد جهود شرطة أبوظبي في فتح قنوات التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والعالمية لتقديم أفضل الممارسات والخدمات ذات الاهتمام المشترك بالعمل الشرطي والأمني.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
ألمانيا
السفارة الألمانية
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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