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علوم الدار

«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «سبايسي تاميل نادو» بأبوظبي

«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «سبايسي تاميل نادو» بأبوظبي
8 فبراير 2025 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم سبايسي تاميل نادو ذ.م.م» في شارع حمدان بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 1739186) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة، لها تأثير مباشر على سلامة الغذاء وتقاعس المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب هذه المخالفات بما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم إصدار 4 مخالفات مع تنبيه بالإغلاق الإداري وتعليق نشاط المنشأة عَقِبَ رصد حشرات في المنشأة.
وأكدت الهيئة، أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة. 
وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش.

الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
السلامة الغذائية
هيئة الزراعة والسلامة الغذائية
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الرقابة الغذائية
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