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علوم الدار

جامعة الشارقة توقع اتفاقية مع «الجراحين الملكية» بأدنبرة في طب وجراحة الأسنان

خلال توقيع الاتفاقية
8 فبراير 2025 01:00

الشارقة (وام)

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وقعت جامعة الشارقة اتفاقية تعاون مع كلية الجراحين الملكية بأدنبرة في المملكة المتحدة؛ وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعرفة وتقوية المهارات العلمية والمعرفية في مجال طب وجراحة الأسنان من خلال توفير فرص التعليم والتدريب. وقعت الاتفاقية الدكتورة سوسن القواص القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، والدكتور جرانت ماكنتاير عميد طب الأسنان بكلية الجراحين الملكية.
تركز الاتفاقية على تعزيز الأنشطة المشتركة والمشاركة في مختلف المؤتمرات والفعاليات التي يتم تنظيمها لطلبة الجامعة في مجال طب الأسنان، وتشجيع المتدربين على الإعداد وإجراء امتحانات كلية الجراحين في تخصصاتهم بالمنطقة، إلى جانب تقديم الاستشارات وتسهيل إجراءات اعتماد البرامج التدريبية الخاصة بكلية الجراحين لجامعة الشارقة.

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