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علوم الدار

اختبار ترخيص القيادات المدرسية أبريل ويونيو المقبلين

اختبار ترخيص القيادات المدرسية أبريل ويونيو المقبلين
8 فبراير 2025 01:01

دينا جوني (أبوظبي)

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حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد اختبارات الرخص التعليمية لفئة القيادات المدرسية في الدولة، والتي ستعقد في شهري أبريل ويونيو من العام الدراسي الجاري 2024-2025. وستوفر الوزارة إمكانية الحجز للاختبارات قبل شهر من تاريخ انعقادها. وينظّم الاختبار الأول في 20 أبريل على أن يكون تاريخ انتهاء التسجيل في 23 مارس، والاختبار الثاني في 15 يونيو ليكون اليوم الأخير للتسجيل في 17 مايو. 
ويستهدف اختبار القيادات المدرسية 10 فئات مختلفة هي مدراء المدارس، والمدير الأول، ومدير النطاق، ونائب مدير الشؤون الأكاديمية، ونائب مدير شؤون الطلبة، ونائب المدير، ومساعد مدير النطاق، والقيادات المتوسطة الثلاث والمتمثلة برئيس وحدة الشؤون الأكاديمية، ورئيس وحدة الشؤون الطلابية، ورئيس وحدة الخدمات المدرسية. ويستثنى من هذا الاختبار خمس فئات، هي: أمين السر، ومسؤول القبول والتسجيل، ومنسق الشؤون الإدارية، والمساعد الإداري، وأخصائي الأمن والسلامة.
ويهدف نظام تراخيص الكوادر التعليمية إلى ترخيص جميع العاملين في قطاع التعليم، وفق معايير عالية تخصصياً ومهنياً. وسيسهم ذلك في دفع مهنة التعليم قدماً وتوفير الضمانة للعمل في سلك التعليم وفق أطر عالية اﻷداء، بحيث يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة، ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي.
ويتم الحصول على الرخصة من خلال عملية اجتياز الاختبارات المعتمدة لكل فئة. وتعد المعايير المهنية من أساسيات ضمان كفاءة عملية الترخيص، حيث يتم بموجبها تحديد ضروريات العمل في القطاع التعليمي، والتي يتوجب تطبيقها فور ممارسة المهنة. وتستخدم هذه المعايير في تطوير الاختبار المهني المطلوب اجتيازه من أجل الحصول على الرخصة.

القيادات المدرسية
وزارة التربية والتعليم
الإمارات
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