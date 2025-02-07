انخفاض بدرجات الحرارة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

ساد أمس طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، يصبح غائماً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والجزر، فيما دعا المركز الوطني للأرصاد إلى اتباع إجراءات السلامة، وتجنب التعرض المباشر للغبار والعوائق الترابية، وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الغبار إلى المباني، مع توخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

ووفقاً للمركز؛ يعتبر شهر فبراير أحد شهور فصل الشتاء، حيث تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف، خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق مقارنة مع شهر يناير.

وتتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية صباحاً، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال).