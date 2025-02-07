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علوم الدار

«جمعية أمراض القلب الخلقية» تنظم فعاليات توعوية

«جمعية أمراض القلب الخلقية» تنظم فعاليات توعوية
8 فبراير 2025 01:00

دبي (وام)

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تشارك «جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية» في أسبوع التوعية بالأمراض والاعتلالات الخلقية في القلب، خلال الفترة من 7 إلى 14 فبراير الجاري، بهدف تعزيز الوعي بها باعتبارها أكثر عيوب الولادة شيوعاً. وتنظم الجمعية بهذه المناسبة سلسلة من الفعاليات والمبادرات التوعوية والتثقيفية لجميع فئات وشرائح مجتمع دولة الإمارات، أبرزها المحاضرات والاستشارات الطبية والتوعية المجتمعية بمخاطر أمراض القلب الخلقية وكيفية الوقاية ورفع مستوى الوعي.
وقالت حورية المري، رئيسة مجلس إدارة جمعية أمراض القلب الخلقية، إن أمراضاً واعتلالات خلقية في القلب تعتبر أكثر العيوب الخلقية شيوعاً، ويوجد نحو 35 نوعاً مختلفاً من الأمراض والاعتلالات الخلقية في القلب، بعضها خفيف وبعضها الآخر شديد.
وأشارت إلى أن الجهات الصحية بالدولة تولي أهمية كبيرة بأمراض القلب الخلقية لكونها تعد السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بمشاكل القلب بين الأطفال حديثي الولادة في الإمارات بواقع 1 من بين كل 1000 طفل يولدون مع مشاكل قلبية خلقية.
وأكدت أن الإمارات نموذج رائد في تحسين التشخيص المبكر والعلاج من خلال إنشاء برامج صحية متطورة ورفع الوعي المجتمعي، ما يسهم في تقليل الآثار الصحية لهذه الأمراض، وتحسين الرعاية للأطفال المصابين بها.
ولفتت إلى أهمية اكتشاف أمراض القلب الخلقية في مراحل مبكرة من الحياة، لأنه يسهم في تحسين الفرص للعلاج المناسب والتقليل من المضاعفات الصحية على المدى الطويل، موضحة أن هناك طرقاً وأساليب عدة يمكن استخدامها لاكتشاف هذه الأمراض في مراحل مبكرة، سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة.

أمراض القلب
الإمارات
الأمراض القلبية
الرعاية الصحية
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