«إسلامية الشارقة» توفّر ترجمة فورية لخطبة الجمعة بـ40 لغة

الشارقة (الاتحاد)

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الدولة، أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة مبادرة رائدة لترجمة خطبة الجمعة بشكل فوري إلى 40 لغة عالمية، وذلك عبر تطبيق «منبر»، حيث تم تدشين المبادرة من مسجد المغفرة بمنطقة السيف، أحد أكبر مساجد الإمارة، وذلك في إطار حرص الدائرة المستمر على الارتقاء بجودة خدماتها، وإيصال رسالة خطبة الجمعة إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، خصوصاً غير الناطقين باللغة العربية، وذلك مواكبة لرؤية القيادة الرشيدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية وخدمة المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة الرائدة ضمن استراتيجية الدائرة لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في المجال الديني، وتسهيل وصول محتوى الخطب والمواعظ إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع، حيث يهدف تطبيق «منبر» إلى توفير ترجمة فورية ودقيقة وسريعة للخطبة، مما يتيح للمصلين متابعة مضمونها بلغتهم الأم أثناء إلقائها، ويسهم في تعزيز التفاهم الديني والتواصل الثقافي في المساجد.

ويتيح تطبيق «منبر»، المتوفر مجاناً عبر منصتي «آب ستور» و«جوجل بلاي»، للمستخدمين اختيار اللغة المفضلة من بين 40 لغة، تشمل الإنجليزية، والفرنسية، والأوردو، والبشتو، والعديد من اللغات العالمية، مع إمكانية الحصول على ترجمة نصية أو صوتية أثناء الخطبَة أو بعدها، كما يوفر خاصية حفظ الخطب والرجوع إليها في أي وقت.