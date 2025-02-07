جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون تطلق مبادرة «استبق»

أبوظبي (وام)

أطلقت جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون مبادرة «استبق» ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الجمعية بدورته الثانية والعشرين، الذي يُعقد في أبوظبي ويستمر حتى 9 فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخة الدكتورة نورة القاسمي رئيس الجمعية رئيس جمعية الإمارات الطبية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجمعية وشركة «ثيا فارما»، وإطلاق مبادرة «استبق» بالتعاون مع الشركة.

وتعد «استبق» المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات، وتهدف إلى تعزيز بحوث أمراض العيون وتحسين رعاية المرضى من خلال الكشف المبكر.

وأشادت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي بالتقدم المستمر الذي تحققه الجمعية في مجال أبحاث طب العيون، مؤكدة أن مبادرة «استبق» تعتبر خطوة مهمة لدراسة أمراض العيون الأكثر انتشاراً في الدولة بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية المحليين والباحثين، ونوهت بأهمية التعاون مع «ثيا فارما» التي تدعم البحث العلمي في هذا المجال.

ومن جانبها ذكرت كارول العجوز المدير العام لشركة «ثيا فارما» في الشرق الأوسط أن مبادرة «استبق» تعتبر سابقة في المنطقة وتهدف إلى تحليل اتجاهات وأسباب أمراض العيون في الإمارات ما يسهم في تشخيصها المبكر وتقليل مخاطر تفشيها.