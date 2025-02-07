السبت 8 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون تطلق مبادرة «استبق»

جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون تطلق مبادرة «استبق»
8 فبراير 2025 01:00

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تُدشن «الجولة الثانية»

أطلقت جمعية الإمارات لطب وجراحة العيون مبادرة «استبق» ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الجمعية بدورته الثانية والعشرين، الذي يُعقد في أبوظبي ويستمر حتى 9 فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخة الدكتورة نورة القاسمي رئيس الجمعية رئيس جمعية الإمارات الطبية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجمعية وشركة «ثيا فارما»، وإطلاق مبادرة «استبق» بالتعاون مع الشركة.
وتعد «استبق» المبادرة الأولى من نوعها في الإمارات، وتهدف إلى تعزيز بحوث أمراض العيون وتحسين رعاية المرضى من خلال الكشف المبكر.
وأشادت الشيخة الدكتورة نورة القاسمي بالتقدم المستمر الذي تحققه الجمعية في مجال أبحاث طب العيون، مؤكدة أن مبادرة «استبق» تعتبر خطوة مهمة لدراسة أمراض العيون الأكثر انتشاراً في الدولة بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحية المحليين والباحثين، ونوهت بأهمية التعاون مع «ثيا فارما» التي تدعم البحث العلمي في هذا المجال.
ومن جانبها ذكرت كارول العجوز المدير العام لشركة «ثيا فارما» في الشرق الأوسط أن مبادرة «استبق» تعتبر سابقة في المنطقة وتهدف إلى تحليل اتجاهات وأسباب أمراض العيون في الإمارات ما يسهم في تشخيصها المبكر وتقليل مخاطر تفشيها. 

جمعية الإمارات لطب العيون
العيون
مكافحة أمراض العيون
الإمارات
أمراض العيون
نورة القاسمي
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
الرياضة
بنشيتش تُتوج بـ«اللقب الثاني» في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس»
اليوم 21:19
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
اليوم 21:16
مظاهرات حاشدة ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
الأخبار العالمية
عشرات آلاف الألمان يتظاهرون ضد اليمين المتطرف
اليوم 20:54
جوارديولا يسخر من حكام «البريميرليج»!
الرياضة
جوارديولا يسخر من حكام «البريميرليج»!
اليوم 20:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©