62 بحثاً علمياً في مؤتمر «الأكسجة خارج الجسم» بأبوظبي

أبوظبي (وام)

عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني للنسخة الحادية عشرة للمؤتمر الإقليمي لجنوب وغرب آسيا وأفريقيا للعناية المركزة والإنقاذ المتخصص في الأكسجة خارج الجسم 3 جلسات رئيسة، بمشاركة أكثر من ألف من الخبراء والأطباء والمختصين والمحاضرين العالميين في مجال دعم الحياة خارج الجسم. ويركز المؤتمر الذي، تستضيفه أبوظبي على مدى ثلاثة أيام، على أحدث التطبيقات والتقنيات في مجال الأكسجة الغشائية خارج الجسم «لإيكمو».

وناقش المؤتمر العديد من المواضيع المهمة خلال جلسات يومه الثاني مثل استخدامات برنامج «الإيكمو» في رعاية الصدمات و«الإيكمو الخالي من الهيبارين» وعلاج نقص الأكسجين في الدم، إضافة إلى التطبيقات المتخصصة في علاج السرطان والحروق باستخدام الأكسجة الغشائية خارج الجسم. وشارك في هذه الجلسات نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم مثل الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والمغرب، وسنغافورة، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، وإيطاليا، وأستراليا، والهند.

وجرى تنظيم 4 جلسات ركزت على الأكسجة خارج الجسم للأطفال وتوقيت استخدام جهاز «الإيكمو» للأطفال الرضع، وهل هو ممنوع للأطفال، وأهمية القسطرة في طب الأطفال، وتحدث خلالها أطباء مختصون من الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية.



5 بحوث مرشحة

تم عرض 62 بحثاً علمياً تم اختيارها من قبل اللجنة العلمية من أصل 80 ملخص بحث تم تقديمها من قبل أطباء ومختصين من مختلف المستشفيات والمراكز الطبية في الإمارات ودول مجلس التعاون ودول آسيا وأفريقيا. وذكر الدكتور عمر خان رئيس لجنة الأبحاث في المؤتمر أن اللجنة رشحت 5 بحوث للفوز بجائزة المؤتمر لما تقدمه من أفكار مبتكرة في استخدام برنامج «الإيكمو» خاصة في مجال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين تقييم المرضى وتخفيض المضاعفات أثناء العلاج. كما تم تنظيم العديد من ورش العمل التي قدم خلالها الخبراء خلاصة تجاربهم وقاموا بتدريب المشاركين على استخدامات جهاز «الإيكمو».