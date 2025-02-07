«حكماء المسلمين» يشارك في القمة العالمية للحرية الدينية بواشنطن

أبوظبي (وام)

شارك مجلس حكماء المسلمين في القمة العالمية للحرية الدينية التي عقدت في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور مئات المشاركين من أنحاء العالم من القيادات الدينية، والمؤسسات العالمية المعنية بالحريات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان إلى جانب أكاديميين وباحثين وصناع قرار.

واستعرض وفد المجلس خلال القمة جهود المجلس في تعزيز السلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني وألقى الضوء على العديد من المبادرات والمشروعات الملهمة وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية، ومنتدى شباب صناع السلام، وجناح الأديان في COP28 وCOP29، وتعزيز دور قادة ورموز الأديان في مواجهة التحديات العالمية، ونشر الفكر الوسطي المستنير ومكافحة أشكال التعصب والكراهية والتمييز والإسلاموفوبيا كافة.

جاءت مشاركة المجلس في القمة، انطلاقاً من رسالته الهادفة إلى بناء جسور التواصل مع المؤسسات كافة المعنية بترسيخ قيم الحوار وقبول الآخر وتجريم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية. ولاقت مشاركة المجلس إقبالاً من المشاركين والحضور الذين حرصوا على زيارة الجناح الخاص بالمجلس والإشادة بجهوده الرائدة ومبادراته المتنوعة التي تستهدف احترام التعددية والتنوع والاختلاف.

ونظم وفد المجلس لقاءات مع أبرز الشخصيات والمؤسسات الدولية المشاركة إضافة إلى زيارة مجموعة من المراكز الإسلامية ولقاء عدد من القيادات الدينية في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.