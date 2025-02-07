نهيان بن مبارك يحضر أفراح الحمادي والمري في أبوظبي

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله علي أحمد الحمادي بمناسبة زفاف نجله عبدالرحمن على كريمة عامر مبارك محمد المري، وذلك بمجلس المشرف في أبوظبي.

وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

وأعرب ذوو العروسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخللت حفل الاستقبال، الذي حضره جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.