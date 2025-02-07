"التمكين الحكومي" تستعرض ريادة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي خلال جولة مايكروسوفت

استعرضت دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، اليوم، ريادة إمارة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي على هامش فعالية جولة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي، التي سلطت الضوء على أحدث المشاريع والمبادرات الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحتضن الابتكار لخدمة أفراد المجتمع، ومنها منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم".

وتستفيد منصة خدمات حكومة أبوظبي "تم"، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من تقنيات مايكروسوفت المتطورة، بما يشمل Dynamics 365، وPower BI، وحلول "آزور" لإرساء معايير جديدة في الخدمات الحكومية.

من خلال دمج Dynamics 365، تعمل منصة "تم" على تبسيط العمليات التشغيلية وتقديم خدمات سلسة ومخصصة للمواطنين، والمقيمين والزوار والشركات، في حين تقوم Power BI بتحويل البيانات المعقدة إلى رؤى عملية، مما يتيح اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات تحسّن تجارب المتعاملين.

بدورها، تضمن منصة "تم"، المدعومة بمنصة الحوسبة السحابية من مايكروسوفت "آزور"، قابلية توسع وأمان وموثوقية بمستويات كبيرة على مستوى الجهة.

وتعمل هذه التقنيات المتطورة بشكل متكامل، على تمكين منصة "تم" من تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بها، لتكون أكثر كفاءة وسهولة وتوافرا وتركيزا على الأفراد.

وتقدم منصة "تم" حالياً أكثر من 950 خدمة بكفاءة عالية، وتوفر تفاعلات مخصصة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلى جانب مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي وبلغات متعددة مع خصائص التواصل الصوتي "المحادثة"، مما يحقق تفاعلات مناسبة مع حكومة أبوظبي.

وباعتبارها إحدى العوامل الرئيسية لاستراتيجية الحكومة الرقمية لإمارة أبوظبي 2025-2027، تجسد منصة "تم" رؤية الإمارة نحو الحكومة الأولى عالميا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتكون حكومة استباقية مدعومة بالبيانات، وفي تطور مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار والشركات.

وتضع الاستراتيجية الذكاء الاصطناعي في صميم الحوكمة والعمل الحكومي، مما يُسرّع التحول الرقمي للخدمات الحكومية مع ضمان أعلى معايير الأمان والكفاءة والشمولية. ومن خلال منصات تعتمد الذكاء الاصطناعي مثل "تم"، تعمل أبوظبي على تحسين تجربة المتعاملين عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات الحكومية، وتضع أيضًا معيارًا عالميًا لمستقبل الحكومة الرقمية.

وقال الدكتور محمد العسكر، مدير عام "تم" في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي "إن الجيل الثالث لمنصة الخدمات الحكومية 'تم 3.0' يمثل شهادة على ريادة أبوظبي لمجال الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وبالاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي، نعمل على بناء مستقبل تتسم فيه الخدمات الحكومية بالكفاءة والفعالية والتخصيص، وأن تكون متاحة للجميع، وتوفر تجارب متعاملين بلا جهد".

من جانبه، قال نعيم يزبك، المدير العام لمايكروسوفت الإمارات "إن منصة تم تجسد مستقبل الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد عملنا من خلال تعاوننا على تسخير قوة تقنيات مايكروسوفت لتقديم تجربة سلسة ومخصصة لمجتمع أبوظبي والمقيمين فيها، وسيضمن تكامل منصة تم مع تقنيات Dynamics 365 وPower BI وAzure كفاءة وراحة غير مسبوقة مع ضمان أعلى معايير الأمان والخصوصية، تماشياً مع التزامنا بحماية بيانات المستخدمين، وتوفير خدمات مرنة وجديرة بالثقة تحمي المعلومات الحساسة مع تمكين الخدمات الحكومية المبتكرة".

تشكّل فعالية جولة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي منصة عالمية للتعاون والابتكار، حيث تجمع قادة الصناعة لاستكشاف قدرة الذكاء الاصطناعي على دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وتؤكد دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، عبر مشاركتها في هذه المبادرة العالمية، التزامها بترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة عالميًا في مجال الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.