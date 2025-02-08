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علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل 30 مريضاً فلسطينياً منذ بدء الهدنة

المستشفى الإماراتي العائم بالعريش(أرشيفية)
8 فبراير 2025 08:33

 استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، ضمن عملية "الفارس الشهم 3" نحو 30 مريضا، منذ بدء الهدنة وخروج المرضى من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح البري.
وقال الدكتور محمد راشد الكعبي، المدير الطبي للمستشفى، إنه قدم، منذ تدشينه، خدماته العلاجية لـ 7534 حالة مرضية من لأشقاء الفلسطينيين، وأجرى 2561 عملية جراحية في تخصصات مختلفة، كما قدم خدمات العلاج الطبيعي لنحو 2850 حالة، وتم تركيب 21 طرفا صناعيا للحالات المحتاجة.
وأكّد أن المستشفى الإماراتي العائم، سيواصل تقديم خدماته العلاجية للأشقاء الفلسطينيين وفق أعلى المعايير الطبية والإنسانية، انطلاقًا من التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإغاثية وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمحتاجين. ويأتي هذا المستشفى كجزء من المبادرات الإنسانية المستمرة، التي تهدف إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين وتوفير الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك الجراحات الطارئة، والرعاية الصحية الأولية، والعلاج المتقدم، بإشراف كوادر طبية مؤهلة وبأحدث المعدات والتجهيزات.وأكد أن هذه المبادرة تعكس قيم التضامن الإنساني لدولة الإمارات، والتي تضع الإنسان وصحته في مقدمة أولوياتها، وتحرص على تقديم الدعم المستدام، لتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المتضررة.

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