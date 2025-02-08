"التغير المناخي والبيئة": منتجات شبس "Lays" في أسواق الدولة مطابقة للاشتراطات المعتمدة

أكدت وزارة التغير المناخي، والبيئة بالتنسيق مع جميع السلطات الرقابية المعنية،أن منتجات شبس العلامة التجارية Lays المتداولة في أسواق الدولة، مطابقة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في الإمارات.وفق الصفحة الرسمية لوزارة التغير المناخي والبيئة على منصة إكس.



يأتي ذلك في إطار الأخبار المتداولة حول قيام إدارة الغذاء والدواء الأميركية بسحب عدد من منتجات شبس Lays، لاحتوائها على مشتقات الحليب من دون الإشارة إلى ذلك في البيان.



تؤكد الوزارة في هذا الإطار، أن جميع المنتجات الغذائية تخضع لعمليات التسجيل والفحص، قبل تداولها في أسواق الدولة، لضمان مطابقة البيان مع المتطلبات الفنية، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك.

تؤكد #وزارة_البيئة_والتغير_المناخي، بالتنسيق مع جميع السلطات الرقابية المعنية، مطابقة منتجات شبس العلامة التجارية Lays المتداولة في أسواق الدولة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في دولة الإمارات.

يأتي ذلك في إطار الأخبار المتداولة حول قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية… pic.twitter.com/hlrh4u4EW3 — ‎وزارة التغير المناخي والبيئة (@MoCCaEUAE) February 8, 2025