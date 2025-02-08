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علوم الدار

"التغير المناخي والبيئة": منتجات شبس "Lays" في أسواق الدولة مطابقة للاشتراطات المعتمدة

"التغير المناخي والبيئة": منتجات شبس "Lays"في أسواق الدولة مطابقة للاشتراطات المعتمدة
8 فبراير 2025 10:09

أكدت وزارة التغير المناخي، والبيئة بالتنسيق مع جميع السلطات الرقابية المعنية،أن منتجات شبس العلامة التجارية Lays المتداولة في أسواق الدولة، مطابقة للمتطلبات والاشتراطات الفنية المعتمدة في الإمارات.وفق الصفحة الرسمية لوزارة التغير المناخي والبيئة على منصة إكس.

يأتي ذلك في إطار الأخبار المتداولة حول قيام إدارة الغذاء والدواء الأميركية بسحب عدد من منتجات شبس Lays، لاحتوائها على مشتقات الحليب من دون الإشارة إلى ذلك في البيان.

 تؤكد الوزارة في هذا الإطار، أن جميع المنتجات الغذائية تخضع لعمليات التسجيل والفحص، قبل تداولها في أسواق الدولة، لضمان مطابقة البيان مع المتطلبات الفنية، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
التغير المناخي والبيئة
الإمارات
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