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"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية

"الأرصاد" يحذر من تدني الرؤية
8 فبراير 2025 10:48

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية في الدولة.

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وأوضح المركز، أن رياحاً نشطة إلى قوية السرعة قد تصل سرعتها إلى 45 كم/س مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز أن مدى الرؤية سيكون أقل من 2000 متر أحياناً وذلك من الساعة 10:15 وحتى الساعة 19:00 اليوم السبت.وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الرؤية الأفقية
المركز الوطني للأرصاد
الرياح
الأرصاد
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