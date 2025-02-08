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علوم الدار

محمد بن راشد يتفقّد المشروع الإسكاني للمواطنين في الخوانيج الثانية

محمد بن راشد يتفقّد المشروع الإسكاني للمواطنين في الخوانيج الثانية
8 فبراير 2025 14:26

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشروع الإسكاني للمواطنين في الخوانيج الثانية، وذلك في إطار متابعة سموّه المستمرة للمشاريع الحضرية والتنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في إطار مستهدفات أجندتيّ دبي الاقتصادية والاجتماعية وضمن السياق العام لخطة دبي 2033. وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في منصة إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
إسكان المواطنين
محمد بن راشد
دبي
الخوانيج
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