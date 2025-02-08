"الطوارئ والأزمات" بأبوظبي يطلق حملة "مجتمعنا جاهز"

أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي عن إطلاق حملة "مجتمعنا جاهز" ، وبالتزامن مع إعلان قيادة الدولة الرشيدة تخصيص العام 2025 ليكون "عام المجتمع" ، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز جاهزية إمارة أبوظبي وتكثيف الجهود لرفع الوعي حول مختلف المخاطر وتسليط الضوء على أهم الإجراءات والتعليمات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المتعلقة بتلك المخاطر.

وتأتي حملة "مجتمعنا جاهز" التي تستهدف كافة فئات المجتمع في أبوظبي والعين والظفرة في إطار جهود الإمارة المتواصلة لترسيخ المسؤولية المجتمعية في بناء الوطن وضمان سلامة أفراد المجتمع، والحفاظ على استدامة موارده للأجيال المقبلة، وتوفير بيئة آمنة في مواجهة التحديات المتزايدة.

وتشمل المرحلة الأولى من "مجتمعنا جاهز" التي تُنفذ بالتعاون مع قيادة شرطة أبوظبي، ودائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل التوعية بالظروف الجوية الشديدة ومخاطرها وأبرز آليات الوقاية وطرق التخفيف من آثارها.

وتركز على تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات الدقيقة والموثوقة، وتتيح لهم فهم المخاطر المرتبطة بالأحوال الجوية وكيفية الحد من آثارها السلبية، فضلاً عن تعزيز الوعي بمفهوم التغيُّر المناخي الذي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية اليوم.

وتتضمن المرحلة الأولى من الحملة محاضرات توعوية تتناول أنواع المخاطر الجوية المختلفة، مثل العواصف الرعدية والغبار الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، بهدف التعريف بتأثير الأحوال الجوية الشديدة على الحياة اليومية والسلامة العامة، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية ووعي الأفراد بأدوارهم ومسؤولياتهم.

وتُعنى الحملة أيضاً بتقديم نصائح عملية لتمكين أفراد المجتمع من التعامل مع المخاطر الجوية وطرق الاستجابة لها في الحالات الطارئة، واستعراض أبرز التجارب من مناطق شهدت اعتماد استراتيجيات ناجحة لتقليل الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية الشديدة.

وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي إن حملة "مجتمعنا جاهز"، تشكل خطوةً نوعية في مسار بناء مجتمعٍ أكثر وعياً واستعداداً لمواجهة المخاطر المختلفة، وتعكس التزام إمارة أبوظبي بتوعية أفراد المجتمع بدورهم في جهود الاستجابة الفعالة للأزمات.

وأضاف، تمثل المرحلة الأولى من الحملة مسعىً مشتركاً بين عددٍ من الجهات المعنية، وتجسد أهمية تضافر الجهود لرفع مستوى الجاهزية في مواجهة المخاطر الجوية، وحماية الأرواح والممتلكات كأولوياتٍ مشتركة. وتكتسب طابعاً مجتمعياً مميزاً، إذ تتزامن مع "عام المجتمع" تحت شعار «يداً بيد»، إيذاناً بمرحلةٍ جديدة من مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة ركائزها تعزيز مشاركة المجتمع وترسيخ التماسك والتعاضد بين أبنائه.

وأشار إلى سعي المركز إلى ترسيخ مكانة الإمارة كنموذجٍ يُحتذى به في الاستباقية بمواجهة حالات الطوارئ، ويعكس هذا التوجُّه الاستراتيجي التزام حكومة أبوظبي بتعزيز مُختلف ركائز منظومة الجاهزية للمخاطر، ومن ضمنها تطوير الوعي المجتمعي بالمخاطر المحتملة وسبل الوقاية منها، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ.

وأشاد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، بالحملة التوعوية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الاستعداد لمواجهة الحالات الجوية الطارئة، مشيرا إلى أن هذه الحملة تسهم في بناء ثقافة الاستعداد المبكر بين المواطنين والمقيمين، مما يساعد في تقليل المخاطر وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

وأضاف تعد هذه الحملة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للمجتمع في جميع الظروف، ونحن نعمل بشكل متكامل مع شركائنا لضمان جاهزية البنية التحتية للطاقة وتوفير استجابة سريعة وفعالة لأي طارئ.

وأوضح أن الدائرة وجميع شركات القطاع تحرص بشكل مستمر على نشر المعلومات والإرشادات اللازمة عبر مختلف القنوات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وان استخدام وسائل الإعلام الحديثة يعزز تفاعل الجمهور ويزيد من وعيهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، مما يسهم في تقليل المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء لتعزيز السلامة المرورية لدى السائقين تجسيداً لأولويتها الاستراتيجية المتمثلة في أمن الطرق وضمن جهود المديرية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق.

وأوضح أن المشاركة تتضمن عقد محاضرات وورش توعية ضمن المجالس تركز على أهمية التقيّد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار وترك مسافة أمان كافية والالتزام بالسرعات الموضحة والمتغيرة على اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق والتي تنبه السائقين بتغيرها وخفضها أثناء الأحوال الجوية المتقلبة.

وأكد الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات بدائرة البلديات والنقل، جاهزية الدائرة للتصدي لأي آثار محتملة لسوء الأحوال الجوية في الإمارة، إلى جانب التزامها بمسؤولياتها المختلفة تجاه أفراد المجتمع بما في ذلك إدارة الطرق ووسائل النقل والخدمات البلدية بشتى أنواعها.

وقال إن التوعية والإرشادات التي من شأنها الحفاظ على سلامة الأفراد والمجتمعات وتعريفهم بكيفية تدارك آثار سوء الأحوال الجوية والتعامل معها، تعد جزءاً أساسياً من معايير إدارة المخاطر السليمة التي تتميز بها أبوظبي عالمياً تحت إشراف مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات."

وتتضمن المرحلة الأولى من "مجتمعنا جاهز" أيضاً تدريبات عملية موجهة، مثل القيادة في ظروف الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة، إلى جانب أنشطة التواصل وتبادل التجارب بين المشاركين بما يثري الوعي الجماعي.

وستشهد عرض أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة في التنبؤ بالأحوال الجوية، مثل نُظُم التنبؤ المتقدمة والأدوات الحديثة التي تساهم في رفع مستوى الاستعداد لأي تغيُّرات طارئة.

يشار إلى أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يولي أهميةً كبيرة لتوطيد التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار التزامه بتطوير استراتيجيات فعالة للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث وحماية الأرواح والممتلكات.

