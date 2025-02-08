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علوم الدار

شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً لرفع الجاهزية بالتعاون مع الشركاء

شرطة أبوظبي
8 فبراير 2025 15:43

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تمرين طاولة بمبنى أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بهدف رفع  الجاهزية والتنسيق بين الجهات الحكومية  للتعامل مع الأزمات وقياس منظومة الاستجابة وتطوير الإجراءات العملياتية.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية بالإنابة أن التمرين يأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تدريب وتأهيل الكوادر ليكونوا على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الشرطية بكفاءة واحترافية، حفاظاً على سلامة وأمن أفراد المجتمع.

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وأشاد بدور الجهات المشاركة في التمرين، وتعاونها في تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة بنجاح وتحقيق  أهداف  التمرين.

وشارك في التمرين هيئة أبوظبي  للدفاع  المدني، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة الطاقة،ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والمركز الوطني  للأرصاد، ومركز أبوظبي  لإدارة  النفايات (تدوير)  ومكتب  أبوظبي الإعلامي.

 

المصدر: وام
تمرين أمني
شرطة أبوظبي
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