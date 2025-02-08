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حزب مودي يفوز في انتخابات نيودلهي

صحفيون في مقر ولاية بهاراتيا جاناتا في نيودلهي
8 فبراير 2025 16:13

فاز الحزب القومي الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمعظم المقاعد في انتخابات الهيئة التشريعية في منطقة نيودلهي، طبقا لبيانات رسمية اليوم السبت، للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن. وفاز حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي بـ40 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 70 مقعدا، التي تشمل العاصمة الهندية التي يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة، مما أطاح بحزب عام آدمي (إيه.إيه.بي) الذي حكم نيودلهي منذ عام 2015 . وفاز حزب عام آدمي بـ17 مقعدا.
ومازالت عملية فرز الأصوات جارية في المقاعد الـ13 الأخرى. وتوقعت معظم استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع فوزالحزب.

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المصدر: وام
الهند
ناريندرا مودي
نيودلهي
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