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برعاية منصور بن زايد.. كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق في الوثبة غداً

برعاية منصور بن زايد.. كأس رئيس الدولة للقدرة تنطلق في الوثبة غداً
8 فبراير 2025 17:57

تنطلق، غداً الأحد، النسخة الـ 26 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
يبدأ السباق في السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة نخبة الفرسان والفارسات، وتم تقسيمه إلى 6 مراحل، إذ تبلغ مسافة الأولى، بالأعلام الزرقاء 40 كلم، والثانية، بالأعلام الخضراء 28 كلم، والثالثة، بالأعلام الصفراء 28 كلم، والرابعة بالأعلام الحمراء 24 كلم، والخامسة، بالأعلام البنية 20 كلم، والمرحلة الأخيرة، بالأعلام البيضاء 20 كلم.
يقام السباق بنظامي الفردي والفرق، ويمكن لكل 4 فرسان تكوين فريق، على أن يكمل على الأقل 3 منهم السباق، ويتم احتساب أفضل زمن لهم.
أقيمت، مساء أمس، مراسم حفل الافتتاح الرسمي لكأس رئيس الدولة للقدرة بعروض متنوعة من الفرق التراثية، والفرسان، بالإضافة إلى فيلم وثائقي عن القرية، والبطولة، وأوبريت بقصائد شعرية عن الخيول والفروسية، كما تم تكريم الشركاء.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية - وزارة الرياضة، إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بطولة عريقة، وعلامة فارقة، وتنظيمها تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يعكس الاهتمام والدعم الكبير لرياضة الفروسية، كما أن وزارة الرياضة تدعم هذه البطولة انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد، أمس الجمعة، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بحضور مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، بالإنابة، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية وقناة ياس، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والمهندس محمد علي الحضرمي، مدير الفعاليات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.
الجدير بالذكر أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أكملت جميع الاستعدادات لتنظيم واستضافة السباق، وتضمنت قوائم التسجيل الأولى 146 فارساً وفارسة للمشاركة في السباق.

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