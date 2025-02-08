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علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل رئيس جنوب السودان

رئيس الدولة يستقبل رئيس جنوب السودان
8 فبراير 2025 18:56

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، فخامة سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
ورحب سموه، في بداية اللقاء الذي جرى بقصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس سلفاكير ميارديت، وبحث معه علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجنوب السودان والفرص المتاحة لتوسيع آفاقها، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وغيرها من الجوانب الحيوية والتي تشكل ركائز أساسية لتسريع التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما. 
كما تناول الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين.

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