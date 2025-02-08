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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير خارجية اليونان يبحثان تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
8 فبراير 2025 21:16

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال استقباله اليوم في أبوظبي معالي جورجوس جرابيتريتيس، وزير خارجية جمهورية اليونان، علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

ورحب سموه بمعالي وزير الخارجية اليوناني، واستعرضا الفرص المتاحة لتطوير وتنمية جوانب التعاون الثنائي فيقطاعات حيوية  عديدة، منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة، وذلك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والتي تستند إلى قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً إلى دور الشراكة الاستراتيجية الشاملة في دعم رؤى البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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كما بحث سموه ومعالي جورجوس جرابيتريتيس تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وزير خارجية
اليونان
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