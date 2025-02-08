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شيوخ رأس الخيمة يحضرون أفراح الشحي والمزروعي

شيوخ رأس الخيمة يحضرون أفراح الشحي والمزروعي
9 فبراير 2025 00:11

رأس الخيمة (وام)
حضر الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك برأس الخيمة، والشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، حفل الزفاف الذي أقامه السيد محمد أحمد بن حجر الشحي، بمناسبة زفاف نجله طلال على كريمة السيد عبدالله سعيد خلفان المزروعي.

كما حضر الاحتفال، الذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات بمنطقة السيح برأس الخيمة، الشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة «البنك العربي المتحد»، والشيخ أحمد بن طارق بن كايد القاسمي، والشيخ خالد بن إبراهيم بن حمد القاسمي، والشيخ زايد بن جمال بن صقر القاسمي، والشيخ عمار بن سالم بن ماجد القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين.

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وهنأ الشيوخ العروسين وذويهما، متمنين لهما حياةً زوجية سعيدة، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه والبنين.
أعرب أهالي العروسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لحضور الشيوخ ومشاركتهم أفراحهم.
وتخلل الحفل مجموعة من الفنون والأهازيج التراثية الإماراتية.

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