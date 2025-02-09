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جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة على الدولة
9 فبراير 2025 09:35

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عبر منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم هي 8.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 8.1 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The _lowest_temperature recorded over the country today morning was 8.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 05:15 UAE Local time. pic.twitter.com/UofibCpXnF

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
الإمارات
الأرصاد
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