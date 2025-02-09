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وزير خارجية اليونان يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

وزير خارجية اليونان يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي
9 فبراير 2025 10:13

أبوظبي (وام)

زار معالي جورجوس جرابيتريتيس، وزير خارجية جمهورية اليونان، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى اليونان، والوفد المرافق. وتجول معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالته الحضارية الداعية إلى التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التقارب مع ثقافات العالم المختلفة، وما يتميز به عن غيره من دور العبادة.

وعلى هامش الزيارة، قال معاليه «إنه لشرف عظيم أن أكون في رحاب جامع الشيخ زايد الكبير، هذا الصرح الذي يُعد منارة عالمية تجسد قيم التسامح والتعايش بين الثقافات، فهو ليس مجرد مكان للعبادة، بل رمز لوحدة الإنسانية والتقارب بين الأديان. والرسالة الأسمى التي تنبع من هذا المكان هي أن البشر جميعاً ينتمون إلى جوهر واحد، وأن علينا أن نظل متآزرين، تجمعنا المحبة والإيمان، ونعمل معاً من أجل ترسيخ السلام، وتحقيق الازدهار».

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