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افتتاح مهرجان العين للزهور

افتتاح مهرجان العين للزهور
9 فبراير 2025 10:16

العين (وام)

افتتحت بلدية مدينة العين، أمس، مهرجان العين للزهور 2025، في منطقة الصاروج بارك على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع تقريباً ويستمر حتى 17 من شهر فبراير الجاري. حضر الافتتاح الدكتور سيف الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، وراشد مصبح المنعي، المدير العام لبلدية مدينة العين بالإنابة، وعدد من مسؤولي بلدية العين والجهات الحكومية في منطقة العين. وقال المهندس عبدالله سلطان الدرعي، مدير إدارة الخدمات الفنية، إن بلدية العين تسعى، من خلال هذا المهرجان، إلى إبراز منطقة العين وجهة ترفيهية وسياحية مهمة امتداداً لما تحظى بها مدينة الواحات.

وأضاف أنه تم اختيار موقع المهرجان في الصاروج بارك لما يتميز به من مساحات طبيعية واسعة يمكن استغلالها في زراعة الزهور، كما يوفر الموقع بنية تحتية متكاملة تشمل مواقف سيارات واسعة، ومرافق عامة، وخدمات لوجستية، ومنطقة للسيارات المتنقلة RV PARK، بالإضافة لسوق سابع الذي يفتح أبوابه للجمهور كل يوم سبت، ويوفر تجربة متنوعة لمرتادي المهرجان ويعزز استقطاب الزوار من جميع المناطق. وأشار إلى أن المهرجان يستقبل زواره ما بين الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساء، مع تنظيم زيارات للمدارس في الفترة الصباحية، ويتضمن العديد من الفعاليات المصاحبة، مثل معرض مرحلة الزهور من البذرة إلى المستهلك، وورش العمل التعليمية، وجلسات التصوير، وتنظيم جولات سياحية، ومسابقات وعروض على المسرح المقام في منطقة المهرجان، بالإضافة إلى عرض للزهور والمنتجات الطبيعية، مما يجعله وجهة ترفيهية مميزة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار.

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