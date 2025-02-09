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«الإيكمو» يشيد بجهود أبوظبي في الرعاية الصحية الفائقة

«الإيكمو» يشيد بجهود أبوظبي في الرعاية الصحية الفائقة
9 فبراير 2025 10:37

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد المشاركون في أعمال النسخة الحادية عشرة للمؤتمر الإقليمي لجنوب وغرب آسيا وأفريقيا للعناية المركزة والإنقاذ المتخصص في الأكسجة خارج الجسم (SWAAC ELSO) بالجهود المهمة والمتواصلة التي بذلتها الجهات الصحية في أبوظبي لجعل برنامج «الإيكمو» في أبوظبي في المقدمة عالمياً، وداعماً لخدمات الرعاية الصحية المتميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأكد المؤتمر، في ختام فعالياته، أمس، أهمية مواصلة الجهود الدؤوبة والجادة للارتقاء بخدمات برنامج «الإيكمو» في أبوظبي ليسهم في إنقاذ المزيد من الحالات المتعسرة في مجال العناية المركزة وطب الطوارئ حسب الأعراف العلمية المتبعة. وأوصى المشاركون بضرورة التوسع في إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في برنامج «الإيكمو»، وتبني تقنيات «الإيكمو» التي تدعم إنقاذ الأرواح في الوقت المناسب للوصول إلى زراعة الأعضاء في بعض الحالات، وأهمية تمكين أفراد المجتمع من ممارسة الحق في التبرع بالأعضاء وإنقاذ حياة الآخرين تماشياً مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية لعام 2024. 

وتقنية «الإيكمو» تتطلب الكثير من تراكم الخبرات لضمان جودة المخرجات لإنقاذ حياة المرضى. 
وقال مشاركون: إن هذا ما أثبتته الدراسات، خلال فترة «كورونا»، مؤكدين أهمية تعاون دول المنطقة لتفعيل تقنيات «الإيكمو» بشكل متميز وناجح، والتعاون الأكاديمي المشترك في هذا المجال.

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