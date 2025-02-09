شرطة دبي تُعيد حقيبة لمسافر مصري تحوي 7000 دولار خلال نصف ساعة

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي من إعادة حقيبة مسافر مصري الجنسية، تحوي كافة متعلقاته ووثائق سفره ومبلغ 7000 دولار، وذلك بعد أخذه عن طريق الخطأ حقيبة أخرى مشابهة من مسافرة في مطار دبي الدولي، وأعادتها شرطة دبي له خلال نصف ساعة من تلقي بلاغه.





وقال العميد حموده بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، إن المُسافر منير سيد إبراهيم، مصري الجنسية، سارع بخوف وقلق إلى مكتب شرطة المطار في صالة القادمين، مبلغاً عن فقدانه حقيبة سفره عن طريق الخطأ، بعد أخذه حقيبة مسافر آخر، نتيجة التشابه في شكل ولون الحقيبة، موضحاً أنها تحوي مبلغ 7000 دولار إلى جانب أمتعته ووثائق سفره، وعليه اللحاق بطائرة أخرى متوجهة إلى الصين بعد ساعة واحدة فقط.

وأكد العميد العامري، أن الضابط المناوب شكل على الفور فريق عمل لتتبع سير المُسافر منذ لحظة دخوله المطار، ومراجعة كاميرات المراقبة، والتواصل مع شركة طيران الإمارات التي قدم على متنها المسافر من مطار القاهرة، وأظهرت التحريات أن الحقيبة تبدلت مع حقيبة لمسافرة مصرية لا تزال في أروقة مطار دبي بانتظار أقاربها، وأنها لا تعلم أيضاً بتبدل الحقيبة، وأنها تفاجأت بقدوم رجال الشرطة وتعريفهم بأنفسهم موضحين لها الخطأ الذي وقع، وسلموها الحقيبة الخاصة بها، وتسلم المسافر منير سيد إبراهيم حقيبته وتمكن من اللحاق بطائرته إلى الصين.





ونوه العميد العامري إلى أن شرطة دبي حريصة على تطبيق أعلى معايير وإجراءات الأمن والسلامة في دبي وفي مطارات دبي، وتعمل فرقها على أهبة الاستعداد الكامل للتعامل مع مختلف أنواع البلاغات، وتعزيز تجربة المسافرين، والتأكد من سلاسة سير رحلتهم، وضمان شعورهم بالسعادة والراحة خلال سفرهم وإقامتهم في دبي.





وعبر المسافران عن شكرهما وتقديرهما العميق لجهود ضباط وأفراد شرطة دبي، وسرعة تجاوبهم التي فاقت التوقعات، وتمكنهم من إعادة الحقائب خلال فترة زمنية قياسية، وليتمكن كل منهما من متابعة سير رحلته، الأمر الذي عكس السمعة الرائدة لسمعة شرطة دبي، وإمارة دبي على مستوى العالم.