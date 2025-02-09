الإثنين 10 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يكشف عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية

محمد بن راشد يكشف عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية
9 فبراير 2025 11:56

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن أفضل ثلاث جهات حكومية تفوقت في تصفير وتقليل البيروقراطية هي: وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية، كما كشف سموه عن الجهات الثلاث التي كانت الأسوأ في تقليل البيروقراطية، وهي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن البيروقراطية الحكومية هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة، وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية، مضيفاً سموه أنه في البيروقراطية تعتبر الإجراءات أهم من النتائج، والأوراق أهم من إنجاز الخدمة، والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق.

أخبار ذات صلة
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
محمد بن راشد يلتقي وزراء المالية العرب المشاركين في منتدى المالية العامة للدول العربية

وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "البيروقراطية الحكومية.. هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة.. وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية.. في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج.. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.. والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق.. أطلقنا في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات.. وأطلقنا تقييماً لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر. تفوقت وزارة العدل والخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في جهودهم لمكافحة البيروقراطية.. وكانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة. نشكر المتفوقين.. ونقول لمن لا يبذل جهوداً كافية.. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام. وكذلك الأشخاص والمسؤولون".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
دبي
المؤسسات الحكومية
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
الرياضة
برشلونة يُلاحق «200 هدف» وأكثر من 13 «نتيجة قياسية»!
اليوم 21:09
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
الترفيه
«مجلس الحكماء» بالتنمية الأسرية يحيي التراث الإماراتي بـ«قصر الحصن»
اليوم 21:00
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
علوم الدار
مركز الشباب العربي يطلق تقرير «تنافسية الشباب العربي»
اليوم 20:51
هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي
الرياضة
هاري بطل التحمل ينجز «تحدي الإمارات السبع» في وقت قياسي
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©