محمد بن راشد يكشف عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية في تصفير البيروقراطية

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن أفضل ثلاث جهات حكومية تفوقت في تصفير وتقليل البيروقراطية هي: وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية، كما كشف سموه عن الجهات الثلاث التي كانت الأسوأ في تقليل البيروقراطية، وهي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن البيروقراطية الحكومية هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة، وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية، مضيفاً سموه أنه في البيروقراطية تعتبر الإجراءات أهم من النتائج، والأوراق أهم من إنجاز الخدمة، والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة "إكس": "البيروقراطية الحكومية.. هي فن تحويل الأشياء البسيطة إلى معقدة.. وفن خلق أنظمة إدارية لمحاربة الإبداعات الفردية.. في البيروقراطية الحكومية الإجراءات أهم من النتائج.. والأوراق أهم من إنجاز الخدمة.. والأنظمة والقواعد وضعت للحد من التفكير خارج الصندوق.. أطلقنا في نهاية 2023 حراكاً لتصفير البيروقراطية وتقليلها في الجهات.. وأطلقنا تقييماً لمدى استجابة الجهات بما يضمن خدمات أفضل وكفاءة أعلى وتسهيلاً لحياة البشر. تفوقت وزارة العدل والخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية في جهودهم لمكافحة البيروقراطية.. وكانت أسوأ ثلاث جهات في تقليل البيروقراطية هي بريد الإمارات وهيئة المعاشات ووزارة الرياضة. نشكر المتفوقين.. ونقول لمن لا يبذل جهوداً كافية.. ما تخلقه البيروقراطية الحكومية من أنظمة سيئة خلال سنوات يمكن تغييره بقرارات جريئة وسريعة في أيام. وكذلك الأشخاص والمسؤولون".



