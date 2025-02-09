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بتوجيهات محمد بن راشد.. "محمد بن راشد للإسكان" تعلن عن بدء التخصيص لمشروع مجمع فلل الخوانيج 1050

بتوجيهات محمد بن راشد.. "محمد بن راشد للإسكان" تعلن عن بدء التخصيص لمشروع مجمع فلل الخوانيج 1050
9 فبراير 2025 12:38

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن بدء التخصيص غداً الاثنين الموافق 10 فبراير 2025 لمشروع مجمع فلل الخوانيج 1050. ويعتمد التخصيص على نظام الحجز الرقمي ضمن منصة "إماراتي" عبر تطبيق "دبي الآن"، كما يمكن للمتعاملين زيارة مركز التخصيص الواقع في مشروع مجمع فلل الخوانيج 1050، وفق جدول التخصيص المعتمد.



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