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علوم الدار

"تريندز" يفتح باب التسجيل لجائزته للبحث العلمي

"تريندز" يفتح باب التسجيل لجائزت للبحث العلمي
9 فبراير 2025 14:35

أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من جائزة "تريندز هاب للبحث العلمي"، التي تستهدف البحوث والدراسات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن استقبال طلبات الترشح للجائزة سيستمر حتى 30 يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في التاسع من سبتمبر 2025.

 

وتهدف النسخة الثانية من الجائزة إلى دعم التميز العلمي، وتعزيز الابتكار والريادة، إلى جانب تمكين الباحثين وخلق بيئة تنافسية، وإحداث حراك علمي بنَّاء، من خلال تشجيع الباحثين، على المستويين الإقليمي والعالمي، على البحث العلمي المبدع والفعال والخلّاق، في القضايا والمواضيع المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي.

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ويمكن للراغبين بالمشاركة في الجائزة، تقديم طلباتهم عبر الرابط "https://tinyurl.com/2kd43vc2".

المصدر: وام
تريندز
تريندز للبحوث والاستشارات
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