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علوم الدار

"كهرباء ومياه دبي" تعتمد المتر المكعب لقياس الاستهلاك

"كهرباء ومياه دبي" تعتمد المتر المكعب لقياس الاستهلاك
9 فبراير 2025 14:54

 أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، استخدام وحدة المتر المكعب بدلاً من الجالون الإمبريالي لقياس حجم استهلاك المياه، اعتباراً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2023، وامتثالاً للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2024، الصادر عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن إلغاء العمل بوحدة الجالون في عدادات المياه في الدولة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تحرص على الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والعالمية لضمان مواكبة خدماتها لأعلى معايير الجودة والكفاء والاعتمادية والتوافرية، موضحا أن اعتماد المتر المكعَّب كوحدة قياس موحَّدة ومعترف بها عالمياً بدلاً من الجالون الإمبريالي، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تسهيل المقارنات المعيارية بين القطاعات المختلفة.

يشار إلى أن العدادات الذكية الحالية التي تم تركيبها لدى المتعاملين، متوافقة بالفعل مع نظام القياس بالمتر المكعب، ولن تكون هناك حاجة لتغييرها.

وستبدأ الهيئة تضمين كلا الوحدتين "المتر المكعب والجالون" في فواتير المياه ولوحة البيانات الخاصة بالمتعاملين، تمهيداً لاعتماد الوحدة الجديدة بشكل نهائي اعتباراً من دورة الفوترة لشهر مارس 2025.

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