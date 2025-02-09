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رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي

رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي
9 فبراير 2025 16:41

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي. 

وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى والحضور، خلال اللقاء، الأحاديث الودية التي تعبر عن العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون والعمل المشترك على جميع المستويات بما يخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين وشعبيهما.

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حضر اللقاء كل من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من الجانبين.

المصدر: وام
ملك البحرين
حمد بن عيسى
رئيس الدولة
محمد بن زايد
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