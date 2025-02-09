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محمد الشرقي يشهد افتتاح بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو بنسختها الـ12

محمد الشرقي يشهد افتتاح بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو بنسختها الـ12
10 فبراير 2025 00:23

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البطولات الرياضية الدولية التي تقام في إمارة الفجيرة، ودورها الرئيسي في تعزيز قطاع الرياضة عامة، ومُواكبة التحولات التنموية التي تشهدها على الأصعدة كافة.

جاء ذلك، خلال حضور سموه، افتتاح النسخة الثانية عشرة من بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، بحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
ونوه سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الرياضة في الإمارة، ورعاية المواهب في مختلف الألعاب الرياضية، والفنون القتالية خاصة، وتنظيم البطولات الرياضية العالمية التي تجمع الرياضيين في الفجيرة، وتعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة في هذا المجال.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالمستوى المتطور للبطولة في جميع دوراتها، مثمناً جهود اللجنة المنظمة الفنية والإدارية في إنجاح أهدافها، ودعم لعبة التايكواندو على مستوى العالم.
وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح البطولة: «نفخر هذا العام بتحقيق أرقام قياسية في عدد المشاركين، حيث وصل عدد المتنافسين في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكوندو في نسختها الثانية عشرة إلى 2568 مشاركاً يمثلون 52 دولة من مختلف أنحاء العالم. أما بطولة كأس العرب الخامسة، فقد استقطبت 1491 رياضياً من 22 دولة، ما يعكس المكانة المتنامية لهذه البطولات على الساحة الرياضية الدولية».

من جانبه، أعرب الدكتور تشونج وون شوي، رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، في كلمةٍ ألقاها خلال الافتتاح، عن سعادته بأن تكون مدينة الفجيرة بوابة الانطلاق لأجندة التايكواندو العالمية.
وقال إن «عام 2024 كان عاماً استثنائياً بالنسبة لرياضة التايكواندو بعدما أظهرت نسخة 2024 من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي أقيمت في باريس ما تتمتع به رياضة التايكوندو من شعبية وجاذبية من حول العالم حيث شاهدنا بكل فخر الإنجازات التي حققها شبابنا من الرياضيين اللاجئين، وأخص بالذكر يحيى الغوطاني الذي كان أول رياضي من مخيم اللاجئين يشارك في الألعاب، وزكية خدادادي التي حققت أولى الميداليات على الإطلاق لفريق اللاجئين البارالمبي».

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وقد كرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي شركاء البطولة، والمنتخبات الفائزة في بطولة كأس العرب حيث حل في المركز الثالث منتخب المغرب، وفي المركز الثاني المنتخب الوطني الأردني، بينما حقق المنتخب الوطني التونسي المركز الأول.

كما كرم سموه المراكز الأولى للنوادي المشاركة في بطولة كأس العرب، حيث حل في المركز الثالث أكاديمية أبو لبدة - الأردن، وفي المركز الثاني نادي الشباب - السعودية، وفي المركز الأول نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وتخلل حفل افتتاح البطولة عرضٌ مبهرٌ لفرقة العروض الخاصة بالاتحاد الدولي للتايكواندو.

حضر الحفل رؤساء اتحادات التايكواندو من حول العالم، وجمع غفير من الرياضيين والإعلاميين والجمهور.

المصدر: وام
محمد الشرقي
بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو
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