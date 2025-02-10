ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الإمارات

أوضح المركز الوطني للأرصاد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أقل درجة حرارة سجلت على الدولة، صباح اليوم الثلاثاء.
وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 5.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_ درجة _حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The _lowest _temperature recorded over the country today morning is 5.3°C in Raknah (Al Ain) at 07:00 UAE Local time. pic.twitter.com/XA9n5uRmam— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) February 10, 2025