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علوم الدار

مبادرات في الظفرة لتعزيز التلاحم المجتمعي

مشاركون في إحدى المبادرات (من المصدر)
10 فبراير 2025 10:36

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تعزز بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بالتواجد البلدي، تواصلها مع المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات لرفاهيته وإسعاده، من خلال إنشاء المرافق والمتنزهات الترفيهية والحدائق والواحات والشواطئ، وتقديم المبادرات التي تسهم في توفير سبل الراحة لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات المجتمعية على مستوى مدن المنطقة، بهدف توحيد العمل المشترك ودعم المشاركة المجتمعية، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات، والاطلاع على متطلبات المواطنين والعمل على حل قضاياهم، وفتح الفرص والمجالات أمامهم للتعبير عن متطلباتهم والاستماع إلى مقترحاتكم والعمل على تلبيتها، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة بأن يكون العام 2025 عام المجتمع.  

ومن المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، توفير مجالس لكبار المواطنين والمواطنات خلال مشاركة البلدية في المهرجانات، ليكون ملتقى لاستقبالهم والاستفادة من أفكارهم وتجاربهم وخبراتهم في الحياة، وفي سعيها المستمر للرقي بخدماتها الرقمية نفذت البلدية مبادرة تهدف إلى إرضاء وإسعاد المواطنين، عن طريق إتاحة تسجيل الدخول إلى منصة الخدمات الذكية باستخدام الهوية الرقمية (UAE-Pass) وطلب توصيل المواد الغذائية إلى المستفيدين.  وتولي بلدية منطقة الظفرة اهتماماً كبيراً عند تنفيذ المشاريع الخدمية بالحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية، بمراعاة توفير متطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، من خلال تخصيص مناطق ألعاب خاصة لهم في الحدائق، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وممرات عبور لهم على الشواطئ.

برامج

 يحرص التواجد البلدي على تنظيم البرامج والفعاليات المجتمعية والمهرجانات الشتوية، وتوفير الفرص للأسر المنتجة، وتنظيم الورش العملية لتعليم وتدريب الأجيال على عادات وتقاليد المجتمع العريقة للمحافظة على الموروث الثقافي، بهدف تعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية.

التلاحم المجتمعي
الظفرة
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