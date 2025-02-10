فعاليات بسطة الفريج في الحديقة الرسمية

أبوظبي (الاتحاد)



نظمت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز بلدية المدينة، فعالية «سوق بسطة الفريج 2025» في «الحديقة الرسمية» الواقعة على كورنيش أبوظبي، وذلك تعزيزاً للمشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، واستقطاب شراكات جديدة، وضمن إطار تنفيذ أولويات البلدية من خلال تنفيذ فعاليات متنوعة ومتميزة، تساهم في رفع نسبة رضا كافة أفراد المجتمع، والاستخدام الأمثل لمرافق البلدية لإسعاد المجتمع، ورفع مستهدفات الاستراتيجية الخاصة بتقييم المرافق المجتمعية عبر محرك البحث (Google maps). وتأتي هذه الفعالية معبرة عن التزام البلدية المتواصل بإتاحة خيارات ترفيهية متنوعة للمجتمع في بيئة حضارية آمنة وصحية، ومنظمة، وفي الوقت ذاته تعزيز التواصل المجتمعي، وتوفير وجهة تسوق مجتمعية تحقق السعادة، والترفيه لجميع مكونات المجتمع وشرائحه.



وتضمن السوق المجتمعي العديد من المرافق منها: 20 كشكاً لبيع الأطعمة والمشروبات المتنوعة، عربات الطعام المتنقلة، شاشات عرض متنوعة، حافلة بنك الدم، عيادة طبية متنقلة، مناطق ألعاب متنوعة، ومنها ألعاب كهربائية، وألعاب أخرى مثل: القطار الكهربائي، والسيارات الصغيرة، وذلك للترفيه عن رواد السوق ولجميع الأعمار.

وأعربت البلدية عن شكرها وتقديرها الكبيرين لجميع الشركاء الذين دعموا الفعالية، ولحرصهم على إنجاحها، متمثلين بكل من: القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي قدمت خلال السوق ورشاً تعليمية، وعرضاً للفرقة العسكرية، وعرض الكلاب البوليسية، ومركز الدكتور نيوترشن الذي قدم بدوره فحوصات مجانية للجمهور، بالإضافة إلى توزيع الهدايا على مرتادي السوق. كما نظمت مجموعة «تدوير» عدداً من ورش العمل المخصصة للأطفال، وقدمت الهدايا للجمهور. وقام بنك الدم بأخذ عينات من الجمهور، مستهدفاً أكبر فئة من رواد السوق، كما أجرى مركز «جيرودي لطب الأسنان» فحوصاً مجانية، وقدم عدداً من الورش التثقيفية، وكذلك توزيع الهدايا. ومن جانبها، نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عدداً من الورش التعليمية الموجهة لرواد السوق.



وساهم كل من مستشفى برجيل، ومركز ميديور الطبي بتقديم فحوصات طبية مجانية، وإسعافات، وتقديم هدايا للجمهور، كما حرصت شركة «بلو ويل لتنظيم الفعاليات» على تقديم الدعم اللوجستي للفعالية، وإسعاد مرتادي السوق، وساهمت شركة «درايف فن» في توفير سيارات مضيئة للأطفال.