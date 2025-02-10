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شرطة أبوظبي تنفذ حملة ميدانية في صناعية غياثي

شرطة أبوظبي تنفذ حملة ميدانية في صناعية غياثي
10 فبراير 2025 10:46

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة، وفريق المرصاد بإدارة الدوريات ‎الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من 21 جهة حكومية في إمارة أبوظبي حملة تفتيش ميدانية مشتركة في منطقة غياثي الصناعية للتوعية الأمنية والصحية والبيئية وبتدابير السلامة العامة والالتزام بالقوانين والأنظمة وتراخيص المحال التجارية.

وأوضح العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، أن الحملة تأتي استمراراً للحملات التوعوية والوقائية، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع شركائها في تطبيق رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان.
وأشار إلى أن الحملة ركزت على تعزيز الأمن والأمان، والتأكد من التزام المنشآت في المناطق الصناعية باتباع أنظمة السلامة اللازمة، والحد من التجاوزات، والحث على اتباع الإجراءات التصحيحية، والحد من ممارسة بعض الأخطاء التي تعوق عمل الفرق المعنية في حالات الطوارئ، وتعزيز الإجراءات الوقائية، والحد من التخزين العشوائي داخل المنشآت، والالتزام بالإجراءات المطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأعرب مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة عن شكره وتقديره للشركاء الاستراتيجيين على تعاونهم الكبير في إنجاح أهداف الحملة والتي شملت أنشطة وبرامج مكثفة للتوعية والتثقيف من المتوقع أن تثمر بنتائج متميزة على أرض الواقع في الفترة المقبلة.

وقال المقدم صالح سليم العامري، رئيس قسم المرصاد في إدارة الدوريات ‎الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي: إن الحملة تضمنت تقديم نصائح إرشادية ركزت على توعية العمال وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات التراخيص والسلامة والصحة المهنية، والحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة، ورفع مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي. 

الجهات المشاركة

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عززت الجهات المشاركة دورها في التوعية بتدابير السلامة والالتزام بالإجراءات الوقائية، من خلال مشاركة كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة - أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة، ودائرة البلديات والنقل - الظفرة، ودائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي ودائرة الطاقة - أبوظبي، وإدارة التعامل مع المواد الخطرة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات -«تدوير». وشارك في تقديم الخدمات الإنسانية والخيرية بالحملة كل من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وحرصت على توزيع الوجبات الغذائية والمياه والعصائر.

شرطة أبوظبي
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