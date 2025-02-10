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علوم الدار

سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بـ «شمس» للمحتوى العربي

سلطان بن أحمد خلال تكريم الفائزين (وام)
10 فبراير 2025 11:26

الشارقة (وام)


شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، حفل تكريم الفائزين بجوائز «شمس» للمحتوى العربي التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام، وذلك في مقر المدينة.
وألقى راشد عبد الله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» كلمةً أشار فيها إلى أن الجائزة تأتي في إطار التزام المدينة بتعزيز البيئة الإبداعية، ودعم صُنّاع المحتوى الذين يسهمون في تطوير المحتوى العربي بجودة عالية وأفكار مبتكرة.

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وتطرق العوبد إلى الجائزة وأهدافها، وقال إن جائزة «شمس» للمحتوى العربي ليست مجرد تكريم للإبداع، بل هي رسالة أيضاً تستمد فكرتها من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لإبراز دور الإعلام في بناء المجتمعات، وتعزيز الهوية العربية، حيث تواصل مدينة الشارقة للإعلام، من خلال هذه الجائزة، جهودها في تحفيز الابتكار الإعلامي، وتعزيز مكانة الشارقة حاضنة رئيسية للإبداع في العالم العربي.

الفائزون
قد كرم سمو نائب حاكم الشارقة الفائزين بالجائزة، وهم بودكاست «قصص» من تقديم جمال الملا من الإمارات، الحائز على المركز الأول، في جائزة أفضل بودكاست عربي، فيما نال المركز الثاني بودكاست «أسرار المال» من تقديم أحمد الجمل من مصر، وجاء في المركز الثالث بودكاست «فن» من تقديم بدر العوضي من الإمارات.
أما في جائزة أفضل فيلم قصير، فقد حقق المركز الأول فيها فارس شاهين عن فيلم «الحذاء الأحمر» من سوريا، في حين فاز جبريل النويجي من ليبيا بجائزة أفضل فيديو لإعلان تجاري.
وفي جائزة أفضل صانع محتوى عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، حقق المركز الأول صانع المحتوى أحمد رأفت «مذيع الشارع» من مصر، وجاءت في المركز الثاني صانعة المحتوى حفصة محيو من الجزائر، بينما نال المركز الثالث صانع المحتوى مروان الشحي من الإمارات.

كما كرم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام أعضاء لجنة التحكيم.


وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي لقاء الإعلاميين السنوي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
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