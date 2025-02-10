«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير توفالو الجديد

تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور تاويسي مينيت تاوبو، السفير الجديد لتوفالو لدى الدولة.





وأعرب سعادته عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع توفالو في شتّى المجالات. من جانبه، أشاد سفير توفالو الجديد بالمكانة الرائدة، التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.