الثلاثاء 11 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يحضرون أفـراح النعـيمي والمسمار

حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يحضرون أفـراح النعـيمي والمسمار
10 فبراير 2025 12:26

عجمان (وام)

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، مساء أمس في قاعة «البيت متوحد» بعجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه يوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة بعجمان، بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» على كريمة ماجد سلطان المسمار.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان وصاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، وتمنيا لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعيين الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة

كما حضر الحفل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل، وجمع من المدعوين. تخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج المتنوعة.

آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
الرياضة
«ند الشبا الرياضية» تواصل التسجيل في 11 لعبة
اليوم 13:00
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
اليوم 13:00
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
الرياضة
محسن مصبح يُشارك في اجتماع «قدامى اللاعبين» بالكويت
اليوم 12:45
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
الرياضة
7 ميداليات لمنتخب «قوى أصحاب الهمم» في افتتاح «دولية فزاع»
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©